Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Dienstagabend mit KursVerlusten

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Electronic Arts-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 201,63 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 201,63 USD. Im Tief verlor die Electronic Arts-Aktie bis auf 201,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,72 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.108.566 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 29.09.2025 auf bis zu 203,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Electronic Arts-Aktie somit 1,04 Prozent niedriger. Am 25.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Electronic Arts-Aktie 75,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Electronic Arts am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,91 Prozent auf 1,67 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Electronic Arts Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 03.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Electronic Arts ein EPS in Höhe von 8,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

