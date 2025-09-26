DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.279 +0,1%Nas22.557 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,71 -2,9%Gold3.825 +1,7%
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts gewinnt am Montagabend

29.09.25 20:25 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Electronic Arts. Im NASDAQ-Handel gewannen die Electronic Arts-Papiere zuletzt 4,7 Prozent.

Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 4,7 Prozent auf 202,42 USD. Die Electronic Arts-Aktie legte bis auf 203,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 203,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.971.057 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 29.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 203,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Electronic Arts-Aktie 0,66 Prozent zulegen. Bei 115,22 USD erreichte der Anteilsschein am 25.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 43,08 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD.

Electronic Arts ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Electronic Arts einen Umsatz von 1,65 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,28 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.

