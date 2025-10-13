DAX24.355 +0,5%Est505.556 +0,5%MSCI World4.279 +1,0%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.606 +1,8%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1563 -0,5%Öl63,64 +2,5%Gold4.096 +1,9%
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts reagiert am Montagnachmittag positiv

13.10.25 16:08 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Electronic Arts-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 200,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
171,82 EUR -0,74 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 200,38 USD. Zwischenzeitlich stieg die Electronic Arts-Aktie sogar auf 200,55 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 200,07 USD. Bisher wurden via NASDAQ 75.413 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 203,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 1,68 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,22 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,50 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Electronic Arts-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,617 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Electronic Arts-Aktie bei 210,00 USD.

Electronic Arts veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Electronic Arts am 28.10.2025 vorlegen. Electronic Arts dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,33 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

