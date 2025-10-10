DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.259 -1,8%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.380 -2,8%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1608 +0,4%Öl62,72 -3,9%Gold4.006 +0,8%
Blick auf Electronic Arts-Kurs

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend behauptet

10.10.25 20:25 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend behauptet

Die Aktie von Electronic Arts zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 200,05 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Electronic Arts-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 200,05 USD. Kurzfristig markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,37 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Electronic Arts-Aktie bis auf 199,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 200,05 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 577.611 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (203,75 USD) erklomm das Papier am 30.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,85 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.01.2025 Kursverluste bis auf 115,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,920 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Electronic Arts-Aktie bei 210,00 USD.

Electronic Arts gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Electronic Arts-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Electronic Arts-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,33 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

