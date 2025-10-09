Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Donnerstagabend mit angezogener Handbremse

Kurs der Electronic Arts

Die Aktie von Electronic Arts zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 199,99 USD.

Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr bei 199,99 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,19 USD. Zwischenzeitlich weitete die Electronic Arts-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 199,81 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 200,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 491.219 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,88 Prozent Plus fehlen der Electronic Arts-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,920 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel der Electronic Arts-Aktie wird bei 210,00 USD angegeben.

Am 29.07.2025 legte Electronic Arts die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Electronic Arts dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,33 USD je Aktie in den Electronic Arts-Büchern.

