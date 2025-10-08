DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.024 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.045 +1,5%
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Mittwochabend nahe Vortagesschluss

08.10.25 20:24 Uhr

08.10.25 20:24 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Mittwochabend nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Electronic Arts zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 200,04 USD bewegte sich die Electronic Arts-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Electronic Arts-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 200,04 USD an der Tafel. Die Electronic Arts-Aktie legte bis auf 200,48 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Electronic Arts-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 200,00 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 200,34 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 315.153 Electronic Arts-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 203,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 1,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 42,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,920 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Electronic Arts zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Electronic Arts Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Electronic Arts.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,16 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.net

