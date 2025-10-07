Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend mit Einbußen

Electronic Arts im Blick

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Electronic Arts-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 200,14 USD abwärts.

Die Electronic Arts-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 200,14 USD nach. Das Tagestief markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 200,40 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 430.832 Electronic Arts-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 203,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 1,80 Prozent Luft nach oben. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 42,43 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Electronic Arts-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,920 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 210,00 USD für die Electronic Arts-Aktie.

Am 29.07.2025 hat Electronic Arts in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,67 Mrd. USD im Vergleich zu 1,65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Electronic Arts dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts im Jahr 2030 14,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

