Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Montagabend kaum verändert
Die Aktie von Electronic Arts zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Im NASDAQ-Handel kam die Electronic Arts-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 200,60 USD.
Anleger zeigten sich um 20:08 Uhr bei der Electronic Arts-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 200,60 USD. Die Electronic Arts-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 200,85 USD. Zwischenzeitlich weitete die Electronic Arts-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 200,43 USD aus. Bei 200,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 456.164 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.
Bei 203,75 USD markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,57 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 42,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,617 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Electronic Arts-Aktie wird bei 210,00 USD angegeben.
Am 29.07.2025 hat Electronic Arts in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Electronic Arts einen Umsatz von 1,65 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,30 USD je Aktie belaufen.
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.
Analysen zu Electronic Arts Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Electronic Arts Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
