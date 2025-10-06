DAX24.420 +0,2%Est505.633 -0,3%MSCI World4.348 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.876 +0,4%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,11 +1,2%Gold3.953 +1,7%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Blick auf Aktienkurs

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

06.10.25 16:10 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 200,77 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Electronic Arts-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 200,77 USD. Bei 200,85 USD erreichte die Electronic Arts-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Electronic Arts-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 200,53 USD aus. Bei 200,67 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 116.298 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 203,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Electronic Arts-Aktie somit 1,46 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 74,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Electronic Arts-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,617 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00 USD an.

Electronic Arts ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,91 Prozent auf 1,67 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,30 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

mehr Analysen