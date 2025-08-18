DAX24.288 +0,1%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.851 -0,2%Nas21.148 -0,1%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1603 -0,4%Öl67,20 +0,2%Gold3.339 -0,2%
So bewegt sich Electronic Arts

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts tendiert am Nachmittag schwächer

21.08.25 16:11 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 171,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
146,56 EUR -0,02 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 171,04 USD. Die Electronic Arts-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 170,52 USD ab. Bei 170,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Electronic Arts-Aktie belief sich zuletzt auf 50.472 Aktien.

Bei einem Wert von 180,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Gewinne von 5,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,760 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,640 USD.

Am 29.07.2025 hat Electronic Arts in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Electronic Arts im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umsetzen können.

Am 28.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Electronic Arts veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Electronic Arts-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

