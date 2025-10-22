DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,55 -6,1%Nas22.632 -1,4%Bitcoin93.131 -0,5%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,67 +1,6%Gold4.076 -1,2%
22.10.25 20:23 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Electronic Arts zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Electronic Arts-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 200,64 USD.

Die Electronic Arts-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 200,64 USD. Bei 200,85 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,31 USD. Bei 200,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 277.216 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 203,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie. Am 25.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Electronic Arts-Aktie 74,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,617 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie an.

Am 29.07.2025 äußerte sich Electronic Arts zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Electronic Arts einen Umsatz von 1,65 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Electronic Arts am 28.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 03.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Electronic Arts-Gewinn in Höhe von 8,34 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

