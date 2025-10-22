Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag ohne große Veränderung

Electronic Arts im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 200,56 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Electronic Arts-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 200,56 USD. Die Electronic Arts-Aktie legte bis auf 200,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,46 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 38.390 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 203,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,59 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,22 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,617 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 210,00 USD aus.

Am 29.07.2025 legte Electronic Arts die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Electronic Arts dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Electronic Arts-Gewinn in Höhe von 8,34 USD je Aktie aus.

