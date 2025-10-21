DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.971 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1605 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.110 -5,7%
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend stabil

21.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Electronic Arts hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 200,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
171,78 EUR 0,36 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 200,55 USD bewegte sich die Electronic Arts-Aktie um 20:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 200,58 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Electronic Arts-Aktie bei 200,15 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 200,51 USD. Bisher wurden via NASDAQ 237.775 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 203,75 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,60 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,22 USD am 25.01.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Electronic Arts-Aktie 42,55 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,760 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,617 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 210,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Electronic Arts am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Electronic Arts 1,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Electronic Arts-Aktie in Höhe von 8,34 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen