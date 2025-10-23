Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Die Aktie von Electronic Arts zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Electronic Arts-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 200,74 USD.

Die Electronic Arts-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 200,74 USD. In der Spitze legte die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,75 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,54 USD. Mit einem Wert von 200,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Electronic Arts-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.827 Stück gehandelt.

Bei 203,75 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Electronic Arts-Aktie somit 1,48 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 42,60 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,617 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Electronic Arts am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1,67 Mrd. USD gegenüber 1,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Electronic Arts die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

