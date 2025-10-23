Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Electronic Arts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Electronic Arts. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Electronic Arts-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 200,57 USD.

Bei der Electronic Arts-Aktie ließ sich um 20:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 200,57 USD. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 200,75 USD zu. Die Electronic Arts-Aktie gab in der Spitze bis auf 200,49 USD nach. Bei 200,63 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 196.649 Electronic Arts-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 203,75 USD. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 1,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 115,22 USD fiel das Papier am 25.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 42,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,617 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat Electronic Arts in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Electronic Arts 1,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Electronic Arts wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

