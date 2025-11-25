DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.909 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,57 -1,3%Gold4.132 -0,1%
Electronic Arts im Blick

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts zieht am Dienstagabend an

25.11.25 20:23 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts zieht am Dienstagabend an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Electronic Arts. Das Papier von Electronic Arts legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 201,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
173,62 EUR -0,28 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 201,89 USD zu. Die Electronic Arts-Aktie zog in der Spitze bis auf 201,96 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 195.315 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Electronic Arts-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,760 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,920 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 210,00 USD für die Electronic Arts-Aktie aus.

Am 28.10.2025 hat Electronic Arts die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,85 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Electronic Arts am 03.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Electronic Arts rechnen Experten am 02.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,59 USD je Aktie in den Electronic Arts-Büchern.

Redaktion finanzen.net

