Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts tendiert am Mittwochabend seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Electronic Arts. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Electronic Arts-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 200,25 USD.
Die Electronic Arts-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 200,25 USD. Den Tageshöchststand markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,60 USD. Die Electronic Arts-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 200,06 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 200,06 USD. Bisher wurden heute 324.182 Electronic Arts-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 203,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Electronic Arts-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.01.2025 erreicht. Abschläge von 42,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Electronic Arts-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,617 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 210,00 USD für die Electronic Arts-Aktie aus.
Electronic Arts gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 03.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Electronic Arts veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 03.11.2026.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Electronic Arts-Gewinn in Höhe von 8,38 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Electronic Arts Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.02.2012
|Electronic Arts sell
|Deutsche Bank Securities
|06.06.2011
|Electronic Arts sell
|Jyske Bank Group
|14.12.2009
|Electronic Arts neues Kursziel
|Piper Jaffray & Co.
|11.12.2008
|Electronic Arts Downgrade
|Barclays Capital
|03.11.2006
|Electronic Arts neues Kursziel
|Deutsche Securities
