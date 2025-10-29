Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Mittwochnachmittag behauptet

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Im NASDAQ-Handel kam die Electronic Arts-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 200,40 USD.

Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr bei 200,40 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 200,60 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte Electronic Arts-Aktie bei 200,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 200,06 USD. Bisher wurden via NASDAQ 144.472 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 203,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 1,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Abschläge von 42,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,760 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,617 USD je Electronic Arts-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 210,00 USD für die Electronic Arts-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Electronic Arts am 29.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1,67 Mrd. USD gegenüber 1,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Electronic Arts am 03.02.2026 präsentieren. Electronic Arts dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Electronic Arts-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

Ausblick: Electronic Arts gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?