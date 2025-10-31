DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.632 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Notierung im Fokus

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Electronic Arts am Nachmittag zu

31.10.25 16:08 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Electronic Arts am Nachmittag zu

Die Aktie von Electronic Arts zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Electronic Arts nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 200,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
172,38 EUR 0,34 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Electronic Arts zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 200,35 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,39 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 200,04 USD. Bisher wurden via NASDAQ 123.336 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 203,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,70 Prozent Plus fehlen der Electronic Arts-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD ab. Abschläge von 42,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,920 USD. Im Vorjahr hatte Electronic Arts 0,760 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Electronic Arts-Aktie bei 210,00 USD.

Am 28.10.2025 legte Electronic Arts die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Electronic Arts im vergangenen Quartal 1,84 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electronic Arts 2,03 Mrd. USD umsetzen können.

Am 03.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Electronic Arts veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
mehr Analysen