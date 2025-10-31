Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Freitagabend mit stabiler Tendenz

Electronic Arts im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 200,10 USD.

Mit einem Kurs von 200,10 USD zeigte sich die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,44 USD. Bei 200,01 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 200,04 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 266.955 Electronic Arts-Aktien.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 203,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD ab. Abschläge von 42,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,760 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,920 USD je Electronic Arts-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 210,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Electronic Arts am 28.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Electronic Arts noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,84 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 9,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Electronic Arts dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Electronic Arts-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Electronic Arts einen Gewinn von 8,56 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

