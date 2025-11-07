Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 916,56 USD.
Um 20:07 Uhr fiel die Eli Lilly-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 916,56 USD ab. In der Spitze büßte die Eli Lilly-Aktie bis auf 901,00 USD ein. Bei 931,17 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 316.156 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Bei 955,44 USD erreichte der Titel am 06.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 624,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 31,92 Prozent wieder erreichen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,92 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 30.10.2025 vor. Das EPS lag bei 6,21 USD. Im letzten Jahr hatte Eli Lilly einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Eli Lilly mit einem Umsatz von insgesamt 17,60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 53,87 Prozent gesteigert.
Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 23,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
