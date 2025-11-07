Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly büßt am Freitagnachmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 914,15 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Eli Lilly-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 914,15 USD. Bei 908,03 USD markierte die Eli Lilly-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 931,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 142.511 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 955,44 USD. Dieser Kurs wurde am 06.11.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,52 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2025 auf bis zu 624,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,74 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,92 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Eli Lilly am 30.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 6,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 23,42 USD je Eli Lilly-Aktie.

