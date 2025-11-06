Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagabend im Plus

DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.196 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,38 -0,3%Gold3.989 +0,2%
So entwickelt sich Eli Lilly

06.11.25 20:23 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 934,74 USD.

Das Papier von Eli Lilly legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 934,74 USD. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 949,90 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 928,00 USD. Zuletzt wurden via New York 399.159 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2025 auf bis zu 955,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,24 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,92 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Eli Lilly-Aktie wird bei 994,00 USD angegeben.

Am 30.10.2025 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,60 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,44 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 23,37 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk uneins: Trump verhandelt wohl über günstige Abnehm-Medikamente

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 10 Jahren abgeworfen

Eli Lilly-Aktie in Grün: Werk in den Niederlanden geplant - Zweites Alzheimer-Medikament in Deutschland erhältlich

Nachrichten zu Eli Lilly

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

