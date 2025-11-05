DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.582 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,53 -1,3%Gold3.988 +1,4%
Blick auf Aktienkurs

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend in Grün

05.11.25 20:23 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 941,50 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
817,50 EUR 33,30 EUR 4,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 941,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bei 955,44 USD. Bei 910,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 673.814 Eli Lilly-Aktien.

Am 05.11.2025 markierte das Papier bei 955,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,48 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2025 auf bis zu 624,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,92 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 994,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,60 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,44 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 23,37 USD fest.

Redaktion finanzen.net

