Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Eli Lilly am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt ging es für die Eli Lilly-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 919,58 USD.

Die Eli Lilly-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 919,58 USD abwärts. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 916,37 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 928,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 112.131 Eli Lilly-Aktien.

Am 05.11.2025 markierte das Papier bei 955,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 3,75 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 624,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 32,14 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,92 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 994,00 USD.

Am 30.10.2025 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,60 Mrd. USD im Vergleich zu 11,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 23,37 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

