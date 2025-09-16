DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.091 +0,7%Nas22.221 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne! Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne!
Aktie im Fokus

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Nachmittag fester

17.09.25 16:13 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 769,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
650,00 EUR 4,70 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 770,00 USD zu. Mit einem Wert von 760,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 98.918 Eli Lilly-Aktien gehandelt.

Am 21.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 939,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 624,00 USD fiel das Papier am 09.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 23,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Eli Lilly-Aktie wird bei 994,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,28 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 15,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,30 Mrd. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 22,84 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr angefallen

Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

