Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 769,88 USD.

Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 770,00 USD zu. Mit einem Wert von 760,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 98.918 Eli Lilly-Aktien gehandelt.

Am 21.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 939,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 624,00 USD fiel das Papier am 09.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 23,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Eli Lilly-Aktie wird bei 994,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,28 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 15,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,30 Mrd. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 22,84 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

