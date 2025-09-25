DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.290 +0,7%Nas22.470 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1705 +0,4%Öl69,96 +0,5%Gold3.774 +0,7%
Kurs der Eli Lilly

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gewinnt am Abend

26.09.25 20:24 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gewinnt am Abend

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Eli Lilly. Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
614,70 EUR 2,50 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,6 Prozent auf 726,01 USD. In der Spitze legte die Eli Lilly-Aktie bis auf 728,79 USD zu. Bei 724,12 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 202.136 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 936,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 22,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (624,00 USD). Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 14,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent auf 15,56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,83 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

