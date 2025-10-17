Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Eli Lilly

Kursverlauf

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 798,92 USD abwärts.

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 798,92 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 786,02 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 787,39 USD. Zuletzt wechselten 248.845 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (935,06 USD) erklomm das Papier am 04.03.2025. 17,04 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (624,00 USD). Mit einem Kursverlust von 21,89 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Eli Lilly-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,86 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 15,56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

