Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Eli Lilly
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 798,92 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 798,92 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 786,02 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 787,39 USD. Zuletzt wechselten 248.845 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (935,06 USD) erklomm das Papier am 04.03.2025. 17,04 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (624,00 USD). Mit einem Kursverlust von 21,89 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Eli Lilly-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,86 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 15,56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr bedeutet
Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Stellenkürzungen in wichtigem US-Werk
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|08.06.2018
|Eli Lilly and Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.2017
|Eli Lilly and Hold
|Argus Research Company
|20.03.2017
|Eli Lilly and Neutral
|UBS AG
|22.07.2015
|Eli Lilly and Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.2015
|Eli Lilly and Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.04.2017
|Eli Lilly and Underperform
|BMO Capital Markets
|15.10.2012
|Eli Lilly and underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.2010
|Eli Lilly Ersteinschätzung
|Soleil Securities Group, Inc.
|14.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen