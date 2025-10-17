Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Freitagabend verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 794,68 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Eli Lilly-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 794,68 USD. Bei 786,02 USD markierte die Eli Lilly-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 787,39 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 402.953 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 935,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 15,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,48 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,86 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,28 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,64 Prozent auf 15,56 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,65 USD je Aktie.

