DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.345 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas23.005 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,77 -0,9%Gold4.349 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Eli Lilly im Fokus

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gewinnt am Montagnachmittag

20.10.25 16:08 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gewinnt am Montagnachmittag

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 804,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
686,50 EUR -1,30 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 804,74 USD. Bei 808,00 USD erreichte die Eli Lilly-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 805,60 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly-Aktien beläuft sich auf 65.321 Stück.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 935,06 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,19 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 624,00 USD am 09.08.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 22,46 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,86 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,28 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,56 Mrd. USD im Vergleich zu 11,30 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,65 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr bedeutet

Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test

Novo Nordisk-Aktie im Blick: Stellenkürzungen in wichtigem US-Werk

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen