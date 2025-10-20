Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gewinnt am Montagnachmittag
Die Aktie von Eli Lilly zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 804,74 USD.
Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 804,74 USD. Bei 808,00 USD erreichte die Eli Lilly-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 805,60 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly-Aktien beläuft sich auf 65.321 Stück.
Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 935,06 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,19 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 624,00 USD am 09.08.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 22,46 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,86 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,28 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,56 Mrd. USD im Vergleich zu 11,30 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,65 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.
Redaktion finanzen.net
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr bedeutet
Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Stellenkürzungen in wichtigem US-Werk
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
