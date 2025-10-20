Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Abend freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Eli Lilly. Das Papier von Eli Lilly legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 806,20 USD.

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 806,20 USD. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 808,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 805,60 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 152.900 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 935,06 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,98 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 624,00 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 22,60 Prozent sinken.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2024 mit 5,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,86 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Eli Lilly-Aktie im Durchschnitt mit 994,00 USD.

Am 07.08.2025 äußerte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Eli Lilly mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 37,64 Prozent gesteigert.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,65 USD je Aktie.

