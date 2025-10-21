DAX24.291 +0,1%Est505.680 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.968 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,64 -0,5%Gold4.135 -5,1%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagnachmittag im Minus

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagnachmittag im Minus

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 805,47 USD nach.

Eli Lilly
Um 15:53 Uhr ging es für die Eli Lilly-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 805,47 USD. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 805,47 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 806,93 USD. Zuletzt wechselten 39.906 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Bei 935,06 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 13,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (624,00 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 29,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,86 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 6,29 USD gegenüber 3,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,53 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

