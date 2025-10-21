Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagnachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 805,47 USD nach.

Um 15:53 Uhr ging es für die Eli Lilly-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 805,47 USD. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 805,47 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 806,93 USD. Zuletzt wechselten 39.906 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Bei 935,06 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 13,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (624,00 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 29,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,86 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 6,29 USD gegenüber 3,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,53 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr bedeutet

Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test

Novo Nordisk-Aktie im Blick: Stellenkürzungen in wichtigem US-Werk