Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 714,87 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 714,87 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 716,60 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 705,20 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 100.637 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (972,24 USD) erklomm das Papier am 28.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Am 09.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 624,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,78 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Am 07.08.2025 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,29 USD gegenüber 3,28 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 15,56 Mrd. USD gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,70 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

