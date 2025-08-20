Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagabend freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 713,92 USD.

Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 20:08 Uhr 1,2 Prozent. Die Eli Lilly-Aktie zog in der Spitze bis auf 718,00 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 705,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 248.653 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2024 markierte das Papier bei 972,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 36,18 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 624,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,78 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 994,00 USD an.

Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,56 Mrd. USD im Vergleich zu 11,30 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Einstellungsstopp in bestimmten Bereichen und sinkende Umsätze

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr verloren