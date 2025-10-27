Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly verbilligt sich am Montagnachmittag
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 817,50 USD.
Das Papier von Eli Lilly gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 817,50 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Eli Lilly-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 811,99 USD aus. Bei 825,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 77.438 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 935,06 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 14,38 Prozent zulegen. Am 09.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD. Mit einem Kursverlust von 23,67 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2024 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,86 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 994,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 15,56 Mrd. USD gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,49 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.
