Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Abend südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 823,84 USD nach.

Die Eli Lilly-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 823,84 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Eli Lilly-Aktie bis auf 811,99 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 825,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 154.090 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Bei 935,06 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,50 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 624,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 24,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,86 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie an.

Am 07.08.2025 äußerte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 11,30 Mrd. USD eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr bedeutet

Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test