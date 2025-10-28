Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 819,18 USD.

Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:02 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 819,18 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 814,20 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 826,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 185.012 Eli Lilly-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 935,06 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Am 09.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 624,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 23,83 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,86 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Am 07.08.2025 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie vermeldet. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

