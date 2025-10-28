DAX24.325 +0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.709 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.962 -0,7%
Kursverlauf

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Eli Lilly am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

28.10.25 16:08 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Eli Lilly am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Eli Lilly gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 822,18 USD abwärts.

Das Papier von Eli Lilly befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 822,18 USD ab. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 818,48 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 826,00 USD. Zuletzt wurden via New York 83.308 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 935,06 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 12,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (624,00 USD). Mit Abgaben von 24,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 5,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,86 USD je Eli Lilly-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Das EPS lag bei 6,29 USD. Im letzten Jahr hatte Eli Lilly einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 15,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 11,30 Mrd. USD umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,49 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

