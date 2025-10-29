AKTIE IM FOKUS: Optimistischere Jahresziele katapultieren GSK nach oben
LONDON (dpa-AFX Broker) - Eine Anhebung der Jahresziele hat am Mittwoch die Aktien von GSK (GlaxoSmithKline) beflügelt. Ihr Kurs sprang im frühen Handel in London um 3,7 Prozent auf 1.704 Pence hoch und sind damit zurück auf dem höchsten Stand fast eineinhalb Jahren. Analysten wie etwa Zain Ebrahim von der Bank JPMorgan lobten die nun höher gesteckten Ziele des Pharmakonzerns für den Umsatz und Gewinn in diesem Jahr.
Derren Nathan, Leiter Aktienanalyse bei Hargreaves Lansdown hob das "Wachstum in allen Segmenten" positiv hervor, wobei "das aufstrebende Krebs-Portfolio mit 39 Prozent das stärkste Wachstum verzeichnet" habe. Er erinnerte in seinem Kommentar zudem daran, dass es der letzte Geschäftsbericht der Vorstandschefin Emma Walmsley sei, die nach acht Jahren an der Spitze das Zepter an Luke Miels übergeben wird./ck/mis
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|GSK Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.06.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|GSK Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|GSK Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK PLC Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen