SUI-Performance im Fokus

So viel Verlust hätte ein Investment in Sui von vor 1 Jahr bedeutet

21.12.25 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte ein Investment in Sui von vor 1 Jahr bedeutet

Bei einer frühen Sui-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
1,4659 USD 0,0117 USD 0,80%
Charts|News

Sui kostete gestern vor 1 Jahr 4,561 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in SUI investiert hat, hat nun 21,93 Sui im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 31,88 USD, da sich der Wert von Sui am 20.12.2025 auf 1,454 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 68,12 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von SUI liegt derzeit bei 1,345 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 04.01.2025 erreicht und liegt bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net

