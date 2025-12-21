So viel hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr gekostet
21.12.25 11:03 Uhr
Investoren, die vor Jahren in Aptos investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 20.12.2024 notierte Aptos bei 10,84 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 922,31 APT im Depot. Die gehaltenen Aptos wären am 20.12.2025 bei einem APT-USD-Kurs von 1,610 USD 1.485,17 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 85,15 Prozent verringert.
Bei 1,451 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 10,16 USD erreichte der Coin am 06.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
