Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Zuletzt wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 734,27 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 734,27 USD. Bei 737,15 USD erreichte die Eli Lilly-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 733,50 USD. Zuletzt wechselten 55.853 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 969,00 USD. 31,97 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 15,02 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,87 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,28 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Eli Lilly mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 37,64 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 22,83 USD je Aktie aus.

