Eli Lilly im Fokus

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag höher

29.08.25 16:10 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Zuletzt wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 734,27 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
627,20 EUR -5,20 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 734,27 USD. Bei 737,15 USD erreichte die Eli Lilly-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 733,50 USD. Zuletzt wechselten 55.853 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 969,00 USD. 31,97 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 15,02 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,87 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,28 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Eli Lilly mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 37,64 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 22,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Novo Nordisk-Aktie durchbricht Abwärtstrend: Kann die Pipeline die Wende bringen?

Eli Lilly-Aktie zieht kräftig an, Novo Nordisk tiefrot: Lilly will Abnehmtablette noch 2025 zur Zulassung einreichen

S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

