Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagabend stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 4,0 Prozent auf 755,78 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 4,0 Prozent auf 755,78 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 755,95 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 727,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 323.391 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 936,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 23,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 17,44 Prozent Luft nach unten.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,87 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 994,00 USD an.

Am 07.08.2025 äußerte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 15,56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,30 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,82 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

