Statt Cybertruck: Astrophysiker fordert Musk zur Warp-Antrieb-Erfindung auf

• Astrophysiker deGrasse Tyson wendet sich auf Twitter an Musk• Statt Cybertrucks zu bauen soll Tesla-Chef lieber den Warp-Antrieb erfinden• Musk kontert mit seinen Plänen für den Mars

Der US-amerikanische Astrophysiker Neil deGrasse Tyson forderte Tesla-Chef Elon Musk am 6. Dezember auf Twitter heraus: "Lieber Herr Musk, wann hören Sie auf mit Mars-Raketen, Hyperloops, elektrischen Trucks und Gehirn-Computer-Interfaces Zeit zu verschwenden und widmen ihre umfangreichen Ressourcen der Entwicklung eines Warp-Antriebs? Hochachtungsvoll, die Weltraum-Geeks dieser Welt."

Musk anwortete darauf am Samstag wie folgt: "Sollten wir eine Stadt auf dem Mars erschaffen, wird die Reiselinie Erde-Mars eine machtvolle, vorantreibende Kraft sein, um den Warp-Antrieb zu erfinden."

If we create a city on Mars, Earth-Mars travel will be a powerful forcing function for inventing something like warp drive