EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Dienstagnachmittag ins Minus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 12,86 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 12,86 EUR ab. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,86 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 798.222 EON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,48 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Mit einem Zuwachs von 4,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,552 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,74 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 16,88 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte EON SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

