EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,94 EUR.

Das Papier von EON SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,94 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,96 EUR. Bei 12,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 127.270 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 4,17 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR am 04.10.2023. Mit Abgaben von 19,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,552 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,74 EUR angegeben.

EON SE veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 16,88 Mrd. EUR, gegenüber 18,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,27 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

