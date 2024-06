EON SE Aktie News: EON SE zieht am Mittwochvormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 12,59 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 12,59 EUR. Bei 12,63 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.760 EON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,48 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 7,03 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 17,16 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,553 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,29 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 33,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX letztendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

E.ON-Aktie: Was Analysten von E.ON erwarten