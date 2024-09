EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 13,02 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 13,02 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 13,02 EUR. Mit einem Wert von 12,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.972 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,552 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,74 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,82 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,88 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.



