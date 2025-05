EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Dienstagnachmittag zu

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 15,62 EUR nach oben.

Das Papier von EON SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 15,62 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 15,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.934.891 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit Abgaben von 33,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,571 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,04 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 26.02.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23,84 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,44 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 20.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Aktie aus.

