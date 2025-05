EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Vormittag ins Plus

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 15,64 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 15,64 EUR zu. Bei 15,69 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,59 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 153.018 EON SE-Aktien.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,69 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 49,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,04 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 26.02.2025. In Sachen EPS wurden 0,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE -0,25 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23,84 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,44 Mrd. EUR eingefahren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte EON SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

